روسيا والهند وبنغلادش في مشروع محطة الطاقة الكهروذرية "روبور"

صرح مستشار رئيس وزراء بنغلادش لشؤون الطاقة، توفيق شودري، اليوم الاثنين، أن روسيا وبنغلادش والهند، تناقش إمكانية تقديم الهند لمساعدة تقنية في بناء محطة الطاقة الكهروذرية الأولى في بنغلادش "روبور" بمشاركة روسيا، وإعداد الكوادر لهذه المحطة النووية.

دكا — سبوتنيك . وقال شودري لوكالة "سبوتنيك": "الآن نناقش بشكل نشط مسألة تقديم الهند لمساعدة تقنية لخدمة المحطة وتدريب عاملينا، وهذا يأتي تماشيا مع ما تراه روسيا حول المجالات التي يمكن للهند أن تقدم فيها المساعدة".

وكان المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" عن استعداد الهند للمشاركة في مشروع المحطة الكهروذرية "روبور".

وتقع المنصة الأولى للمحطة الكهروذرية "روبور" شرق ضفة نهر "الغانغ" بالمنطقة السكنية "روبور" بمقاطعة "بابنا" والتي تبعد حوالي 160 كيلومتراً عن العاصمة "دكا"، وتتألف المحطة من مفاعلين للطاقة تبلغ قوة كل واحد منها 1200 ميغا واط. بنيت وفقا للمشروع الروسي "آ اي سي-200".

ووضع حجر الأساس لبناء المحطة الذرية "روبور" في خريف عام 2013، ومن المخطط إطلاق عمل المفاعل الأول للمحطة الذرية "روبور" عام 2022، والمفاعل الثاني للمحطة عام 2023، ويبلغ عمر كل واحد منهما 60 عاماً، وتبلغ تكلفة المشروع، وفقاً لمعلومات وسائل الإعلام في بنغلادش 13 مليار دولار، تقدم روسيا قرضاً حكومياً بحجم يصل إلى 11.38 مليار دولار، سيستخدم من قبل بنغلادش في الأعوام 2017-2024.