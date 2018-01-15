روسيا والهند وبنغلادش في مشروع محطة الطاقة الكهروذرية "روبور"

وكان المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية قد صرح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" عن استعداد الهند للمشاركة في مشروع المحطة الكهروذرية "روبور".
وتقع المنصة الأولى للمحطة الكهروذرية "روبور" شرق ضفة نهر "الغانغ" بالمنطقة السكنية "روبور" بمقاطعة "بابنا" والتي تبعد حوالي 160 كيلومتراً عن العاصمة "دكا"، وتتألف المحطة من مفاعلين للطاقة تبلغ قوة كل واحد منها 1200 ميغا واط. بنيت وفقا للمشروع الروسي "آ اي سي-200".
ووضع حجر الأساس لبناء المحطة الذرية "روبور" في خريف عام 2013، ومن المخطط إطلاق عمل المفاعل الأول للمحطة الذرية "روبور" عام 2022، والمفاعل الثاني للمحطة عام 2023، ويبلغ عمر كل واحد منهما 60 عاماً، وتبلغ تكلفة المشروع، وفقاً لمعلومات وسائل الإعلام في بنغلادش 13 مليار دولار، تقدم روسيا قرضاً حكومياً بحجم يصل إلى 11.38 مليار دولار، سيستخدم من قبل بنغلادش في الأعوام 2017-2024.
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