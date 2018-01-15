شاهد... رواد كازينو بحري يفرون من الموت حرقا

ونقلت المجلة عن فرق إطفاء الحريق قولهم إن خلل في المحرك قاد إلى احتراق السفينة التي تقل الكازينو العائم، مشيرة إلى أن طاقم السفينة حاولوا العودة إلى الشاطئ عندما شبت النار بها.
وذكرت المجلة أن سرعة احتراق السفينة كانت أسرع من سرعة توجهها نحو الشاطئ وهو ما دفع رواد الكازينو الذي تحمله السفينة السياحية إلى القفز في الماء.
Passengers safely evacuated after casino shuttle boat with about 50 people on board catches fire in Florida, authorities say. https://t.co/dxM1ZCrKiB pic.twitter.com/BtZLKirXkv— ABC News (@ABC) January 14, 2018
ولفتت المجلة إلى أن بعض الأشخاص استطاع السباحة إلى الشاطئ، بينما تم إنقاذ آخرون بواسطة قوات الإنقاذ.
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