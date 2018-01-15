شاهد... رواد كازينو بحري يفرون من الموت حرقا

تعرض كازينو عائم للاحتراق على شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، وكان السبيل الوحيد لنجاة رواده هو القفز في المياه.

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقطع فيديو يرصد لحظات احتراق كازينو بحري على شاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأحد 14 يناير / كانون الثاني، مشيرة إلى أن رواده الخمسين قفزوا إلى الماء للنجاة من الموت.

ونقلت المجلة عن فرق إطفاء الحريق قولهم إن خلل في المحرك قاد إلى احتراق السفينة التي تقل الكازينو العائم، مشيرة إلى أن طاقم السفينة حاولوا العودة إلى الشاطئ عندما شبت النار بها.

وذكرت المجلة أن سرعة احتراق السفينة كانت أسرع من سرعة توجهها نحو الشاطئ وهو ما دفع رواد الكازينو الذي تحمله السفينة السياحية إلى القفز في الماء.

Passengers safely evacuated after casino shuttle boat with about 50 people on board catches fire in Florida, authorities say. https://t.co/dxM1ZCrKiB pic.twitter.com/BtZLKirXkv — ABC News (@ABC) January 14, 2018

ولفتت المجلة إلى أن بعض الأشخاص استطاع السباحة إلى الشاطئ، بينما تم إنقاذ آخرون بواسطة قوات الإنقاذ.



