بوتين وجنتيلوني يبحثان الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مطول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأوضاع في ليبيا.

روما — سبوتنيك . قالت مصادر في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في قصر "كيجي" لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم التأكيد خلال الاتصال على السعي المشترك للإسهام في التسوية السياسية للأزمة الليبية واستقرار الأوضاع في المنطقة".

وأوضحت المصادر أنه جرى خلال المحادثات التأكيد على الرغبة المشتركة لتشجيع التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية واستقرار الوضع في المنطقة.

كما قيم جنتيلوني إيجابيا، الدور الذي لعبته روسيا في إطار مجلس الأمن الدولي بشأن الملف الليبي.

يذكر أن موسكو كانت قد أكدت، استعدادها للمساهمة في تعزيز العملية السياسية في ليبيا من خلال القيام باتصالات مع مختلف ممثلي القوى السياسية الليبية.

ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ومقتله عام 2011 خلال الصراع المسلح، تسود ليبيا سلطة مزدوجة — شرقي البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب، حيث العاصمة طرابلس، تعمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا، والتي تواجه منافسة من سلطة شرقي البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.