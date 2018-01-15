إسرائيل والهند توقعان 9 اتفاقيات للتعاون المشترك

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي، في نيودلهي، اليوم الإثنين، تسع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات عدة بينها صناعة السينما.

© Sputnik. Sergey Guneev نتنياهو يصل الهند في زيارة لدعم العلاقات بين البلدين

القدس — سبوتنيك. قال نتنياهو، في كلمة ألقاها عقب التوقيع على الاتفاقيات: "نتفاخر بأننا نعمل سويا من أجل بناء مستقبل أفضل لكلا شعبينا ولشعوب أخرى في كل أنحاء العالم. يتم عكس التزامنا بذلك بالاتفاقيات العديدة التي نوقع عليها اليوم في مجالات السايبر والطيران والطاقة وحتى في مجال السينما"، بحسب بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الهندي بنتنياهو باللغة العبرية قائلا: "أيها الصديق العزيز. مرحبا بك في الهند".

كما التقى نتنياهو الرئيس الهندي ناث كوفيند، في القصر الرئاسي في نيودلهي، وبحث معه العلاقات الخاصة التي تسود بين البلدين، ووجه نتنياهو دعوة إلى الرئيس الهندي لزيارة إسرائيل.

يذكر أن نتنياهو وصل، أمس الأحد، إلى الهند في زيارة تستمر 5 أيام بمناسبة إحياء الذكرة الخامسة والعشرون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والهند.

ويرافق نتنياهو في زيارته للهند، وفد يضم عددا من كبار المسؤولين وزوجته وأكثر من 100 رجل أعمال يمثلون شركات عاملة في مجالات عدة، فيما يمثل أكبر وفد يرافق رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل.

ويزور نتنياهو خلال إقامته في الهند كل من نيو دلهي، ومومباي وولاية غوجرات وسيرافقه رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء أجزاء كبيرة من الزيارة.

كما يلتقي نتنياهو مع أكبر رجال الأعمال في الهند وسيعقد مؤتمرات اقتصادية خلال الزيارة حيث سيلتقي برفقة رئيس الوزراء الهندي منتدى المدراء العامين لأكبر الشركات من كلا البلدين.

ويحضر نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي "مؤتمر رايسينا الدولي" الذي يبحث قضايا جيوسياسية ويعقد للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى لقاءات مع رؤساء الجالية اليهودية ورؤساء صناعة السينما الهندية "بوليوود".