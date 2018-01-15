الرئيس الأمريكي يتصل بأمير قطر ويشيد بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدور قطر في مكافحة الإرهاب، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير دولة قط،ر تميم بن حمد آل ثاني.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الاثنين "في اتصال مع أمير دولة قطر، الرئيس الأمريكي يشيد بدور قطر في مكافحة الإرهاب".

ويحتدم التوتر الدبلوماسي بعد أن أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة قطر في الصيف، إثر قيام الدول الأربع بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول الرياض إن قطر تدعم الإرهاب وتتقرب من إيران. وتنفي قطر الاتهام وتقول إنها "تتعرض للعقاب بسبب ابتعادها عن دعم جيرانها لحكام مستبدين".