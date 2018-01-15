الداخلية الأفغانية: سقوط قذيفة قرب السفارة الكندية في كابول دون إصابات

سقطت قذيفة قرب السفارة الكندية بالعاصمة الأفغانية كابول، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

© Sputnik. Ramil Sitdikov رئيس أفغانستان يضغط على باكستان من بوابة مجلس الأمن

كابول — سبوتنيك. قال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين 15 يناير / كانون الثاني، إن قذيفة سقطت قرب السفارة الكندية بالعاصمة الأفغانية كابول، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت قناة أفغانية عن رحيمي قوله إن قذيفة سقطت بشارع وزير أكبر بالقرب من السفارة الكندية في كابول دون وقوع إصابات.