نيجيريا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية تصريحات ترامب حول "الدول القذرة"

استدعت السلطات النيجيرية، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة ستيوارت سايمينغتون، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "الدول القذرة".

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لما نشرته الصحف النيجيرية، يتعين على السفير الأمريكي الاجتماع مع وزير الخارجية النيجيري جيفرى أونياما.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أنه خلال اجتماع مع أعضاء في الكونغرس في البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة، وصف ترامب دول العالم الثالث بـ"الدول القذرة"، وتزعم وسائل الإعلام أنه ذكر على وجه الخصوص هايتي والسلفادور وعدد من الدول الأفريقية.

وقال ترامب، في وقت لاحق، أنه لم يستخدم مثل هذه الكلمات، بينما قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من معارضيه ومؤيديه عكس ذلك.