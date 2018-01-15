نتنياهو: يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي

© Sputnik. Sergey Guneev نتنياهو يصل الهند في زيارة لدعم العلاقات بين البلدين

القدس — سبوتنيك. قال نتنياهو، في إيجاز للصحفيين المرافقين له في زيارته الحالية إلى الهند، اليوم الإثنين، إن موقف ترامب من الملف النووي الإيراني يعكس نفس التوجه الذي يبديه منذ فترة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس في هذه القضية هو إدخال تغييرات على الاتفاق النووي، من شأنها أن تمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

وتابع نتنياهو: "إيران تدرك أن إسرائيل تعارض بشكل قاطع وجودها العسكري في سوريا، مؤكدا أن نظام طهران يأخذ إسرائيل على محمل الجد وأن القرار بتصعيد الأوضاع من عدمه يعود إلى هذا النظام".