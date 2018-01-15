تحرك أمريكي تجاه باكستان مغاير لموقف ترامب من الدولة النووية

وذكر بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن ويلز "أقرت بجهود باكستان في القضاء على الإرهاب"، مشددة على "الحاجة لتعزيز التعاون في مجال المخابرات" من أجل محاربة الإرهاب.
وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان متوترة بالفعل عندما قال ترامب في تغريدة في الأول من يناير/ كانون الثاني إن الولايات المتحدة أعطت باكستان، بحماقة، 33 مليار دولار كمساعدات على مدار أكثر من 15 عاما ولم تلق جزاء "سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن زعماءنا حمقى".
ولطالما اشتكت الولايات المتحدة من أن شبكتي "طالبان" الأفغانية و"حقاني" اللتين تستهدفان القوات الأمريكية داخل أفغانستان يُسمح لهما باتخاذ ملاذ على الأراضي الباكستانية.
وتنفي باكستان هذا وتتهم الولايات المتحدة بتجاهل تضحياتها الكبيرة في محاربة الإرهاب إذ وصل عدد الضحايا إلى عشرات الآلاف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)