الاتحاد الأوروبي يعتزم استبعاد 8 دول من "القائمة السوداء" للملاذات الضريبية بينها دول عربية

اقترح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، استبعاد 8 دول من "القائمة السوداء" لدول الملاذ الضريبي، التي تضم الآن 17 دولة.

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موسكو — سبوتنيك. وطبقا للوثائق الصادرة، يقترح المسؤولون استبعاد بنما وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وبربادوس وغرينادا وماكاو ومنغوليا وتونس من "القائمة السوداء".

ويلاحظ أن توصية المسؤولين هذه ترجع إلى أن البلدان قد أبدت رغبتها في إجراء تغييرات في سياستها الضريبية.

وسيقدم الاقتراح للمناقشة يوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، في اجتماع للممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي الأسبوع القادم خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ووافق مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لـ28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول، على "القائمة السوداء" الأولى لدول الملاذ الضريبي للاتحاد الأوروبي.

وطبقا لما ذكره مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن القائمة تضم 17 دولة ومنطقة، بما في ذلك تونس والإمارات والبحرين والسلفادور وغرينادا وجمهورية كوريا ومنغوليا وبنما.

ووضعت القائمة وفقا لعدد من المعايير، بما في ذلك شفافية ونزاهة الضرائب.