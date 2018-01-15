ألمانيا تكشف عدد مواطنيها بين مقاتلي "داعش"

كشف المدعي العام في ألمانيا عن تواجد نحو 600 ألماني بين صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

© AFP 2018/ Mahmud Turkia تحذيرات أمنية من كمين لـ"داعش" في وسط ليبيا

قال بيتر فرانك في تصريحات نقلها موقع "دويتشة فيلة"، إن الادعاء العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية منشغل برد على سؤال حول ما يحدث حاليا مع هؤلاء المقاتلين.

وتابع فرانك "هل سيبقون في سوريا والعراق؟ هل سيعودون؟ استخباراتنا بصفة خاصة مطالبة حاليا بالرد في هذا الشأن".

وأوضح فرانك أن ما يقرب من 1000 شخص سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق، ولقى منهم ما يتراوح بين 100 و150 شخصا مصرعهم، وعاد 300 إلى ألمانيا.

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق أنها تتوقع عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا أغلبهم رضع، وهم أبناء المقاتلين الألمان الذين غادروا البلاد للانضمام إلى "داعش".