مقتل 9 أشخاص فى كشمير... وقائد الجيش الهندي: نستخدم قوتنا لتلقين الباكستانيين درسا

قتل 9 أشخاص على الأقل بينهم 4 جنود باكستانيين في اشتباكات في منطقة كشمير المتنازع عليها، وفق ما أفادت به الهند وباكستان.

© REUTERS/ Danish Ismail حشد غاضب يضربون شرطيا حتى الموت في كشمير

وقال الجيش الباكستاني إن 4 من جنوده قتلوا إضافة إلى ثلاثة جنود هنود خلال تبادل لإطلاق النار عبر ما يسمى "خط المراقبة" أو الحد الفاصل الذي يقسم كشمير إلى جزئي، حسب أ ف ب.

ونفت الهند مقتل أي من جنودها، لكنها قالت إن قواتها قتلت 5 "مسلحين" حاولوا اجتياز "خط المراقبة" في حادثة منفصلة في منطقة أوري على بعد 100 كلم شمال غرب مدينة سريناغار.

وقال المسؤول في الشرطة الهندية امتياز حسين "خلال الليل تصدى الجيش لمجموعة من المتسللين ما أسفر عن تبادل كثيف لإطلاق النار قتل فيه 5 مسلحين".

وإضاف حسين أن المسلحين ينتمون كما يبدو إلى "جيش محمد"، وهي مجموعة باكستانية مسلحة تقول الشرطة إنها عززت نشاطها مؤخرا في هذه المنطقة المتوترة.

ويأتي هذا الاشتباك الأخير عقب سنة تعتبر الأكثر عنفا خلال عقد في كشمير الهندية شهدت مقتل ما لا يقل عن 200 مسلح إضافة إلى العديد من المدنيين.

ويتمركز 500 ألف جندي من الهند في هذه المنطقة المتنازع عليها بين دلهي وإسلام اباد.

وحذر قائد الجيش الهندي بيبين راوات الاثنين من ان جنوده سيردون بقوة على أي اعتداء من قبل باكستان.

وقال في خطاب "الجيش الباكستاني يحاول بشكل مستمر مساعدة الارهابيين للتسلل إلى الهند عبر خط المراقبة".

وأضاف "نستخدم قوتنا من أجل تلقينهم درسا".