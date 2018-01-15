انفجار يهز بلجيكا

أعلنت الشرطة البلجيكية عن وقوع انفجار تسبب في إصابة عدة أشخاص وانهيار مبنى سكني في مدينة أنتويرب مساء اليوم الاثنين.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أكدت الشرطة البلجيكية أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

يذكر أن بلجيكا في حالة تأهب قصوى منذ تفجيرات انتحارية نفذت في 2016 والتي تزامنت مع موجة هجمات شنها متشددون في أوروبا.