الشرطة الكندية تنفي تعرض فتاة محجبة لهجوم

نفت شرطة مدينة تورونتو الكندية، أمس الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، تعرض فتاة محجبة عمرها 11 عاما لهجوم أثناء ذهابها إلى المدرسة سيرا على الأقدام.

وكانت الشرطة تحقق في هذه الواقعة بوصفها جريمة كراهية بعد أن قالت الفتاة إن رجلا يمسك مقصا مزق حجابها أثناء توجهها مع أخيها إلى المدرسة صباح الجمعة، بحسب رويترز.

وتبين للشرطة، أمس الاثنين، عدم وقوع أي جريمة، وهو ما أكده مارك بوجاش المتحدث باسم شرطة تورونتو، قائلا:

جمعنا عددا كبيرا من الأدلة وقمنا ببحثها وخلُصنا إلى أن ما تم سرده لم يحدث، لينتهي بذلك التحقيق.

ولم يتسن الوصول إلى أسرة الفتاة للتعقيب على ذلك، فيما قالت أميرة الغوابي الكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان "كلنا نشعر بقلق عميق من تبعات كل ذلك".

وأضافت أن إدعاء الفتاة الكاذب سيقلل من احتمال أن يتقدم الناس بشكاوى إذا تعرضوا لجرائم كراهية أو يقل احتمال تصديقهم عندما يفعلون ذلك.