العبادي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

بغداد — سبوتنيك . وقدّم تيلرسون، التعازي لـ ـحيدر العبادي وللشعب العراقي بالتفجير الإجرامي، الذي استهدف المواطنين في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد، مؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للعراق في تعزيز الأمن.

وأكد تيلرسون استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العراق في جهوده لإعادة الاستقرار واستقطاب الاستثمارات والإعمار والبناء وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.

وأشار تيلرسون إلى أن العالم كله ينظر بإعجاب للعراق الذي انتصر على عصابات "داعش" الإرهابية بقيادة حيدر العبادي، مبيناً أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية الثقة بقدرة العراقيين على القضاء على الإرهاب بشكل نهائي.

وكانت منطقة ساحة "الطيران" وسط بغداد شهدت، صباح أمس الإثنين، تفجيرا انتحاريا نفذه إرهابيان بحزامين ناسفين، وأسفر عن نحو 137 قتيلا وجريحا.