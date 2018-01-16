البرلمان اليوناني يقر مزيدا من إجراءات التقشف رغم الاحتجاجات

يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع نحو عشرين ألف شخص أمام البرلمان خلال التصويت. وتعطلت حركة الحافلات والقطارات والسكك الحديدية بالمدينة في حين ألغيت بعض الرحلات الجوية مع دخول العمال في إضراب احتجاجا على مشروع القانون.
ويعني التصويت نجاح الحكومة في تمرير الإصلاحات قبل اجتماع يوم 22 يناير/كانون الثاني لوزراء مالية منطقة اليورو الذين من المتوقع أن يقيموا مدى كفاية ما نفذته اليونان لإتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو (106 مليارات دولار) والذي ينتهي أجله في أغسطس/آب، ومن شأن إتمام المراجعة السماح بصرف قروض إنقاذ بنحو 6.5 مليار يورو.
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