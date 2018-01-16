زلزال يضرب اليونان ويشعر به سكان أثينا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب اليونان، مساء أمس الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، وشعر به سكان أثينا، إذ وقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرقي العاصمة.

© AP Photo/ Boris Grdanoski رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان

ونقلت رويترز عن مسؤولي الدفاع المدني إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو إصابات، رغم أن سكان وسط أثينا وضواحيها شعروا بالزلزال الذي وقع الساعة 2024 بتوقيت غرينتش.

وصرح غيراسيموس بابادوبولوس، الباحث في معهد أثينا لديناميكية الأرض، لتلفزيون (إي.آر.تي) الرسمي إن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة ماراثون في جنوب شرق أتيكا وتراوح عمقه بين خمسة وعشرة كيلومترات، ولم يستبعد بابادوبولوس حدوث زلزال آخر، وقال:

ينبغي على السكان توخي الحذر.

يشار إلى أن اليونان عرضة للزلازل، ولا يتسبب معظمها في أضرار خطيرة لكن زلزالا شدته 5.9 درجة قرب أثينا وقع في عام 1999 وأدى إلى مقتل 143 شخصا.