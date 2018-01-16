مقتل وإصابة 14 إثر انهيار جسر في كولومبيا

صرح مسؤول في الوكالة المعنية بالاستجابة للكوارث في كولومبيا مقتل ما لا يقل عن تسعة من عمال البناء في حين أصيب خمسة آخرون عندما انهار جسر تحت الإنشاء في وسط البلاد أمس الاثنين 15 يناير/كانون الثاني.

© AP Photo/ Fernando Vergara الأوضاع تشتعل مجددا في كولومبيا

وذكرت رويترز إنه كان من المقرر أن يصبح الجسر، الواقع في منطقة تشيراخارا عند حدود إقليمي كونديناماركا وميتا، جزءا من طريق سريع يربط العاصمة بوجوتا بمدينة فيلافيسنسيو، ولم يكن الجسر مفتوحا لاستخدام الجمهور.

وقال رينالدو روميرو المسؤول بوكالة الاستجابة للكوارث في إقليم ميتا إن سبب انهيار الجسر، الذي سقطت أجزاء منه في واد ضيق تحته، لا يزال قيد التحقيق.

وقال روميرو "حتى الآن بلغ عدد القتلى تسعة والمصابين خمسة". وأضاف "لا نزال نعمل على التأكد من عدم سقوط ضحايا آخرين".