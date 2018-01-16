رئيس كازاخستان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية

وصل رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، في زيارة رسمية للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني.

© REUTERS/ Saudi Press Agency اتصال هاتفي بين الملك سلمان ورئيس كازاخستان

ألما-آتا — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس:

وصل رئيس الدولة إلى واشنطن. ويلتقي نور سلطان نزارباييف، خلال الزيارة الرسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع ممثلين عن الدوائر الرسمية والأعمال في الولايات المتحدة، وسيشارك رئيس كازاخستان في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في سياق متصل، بحث الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الوضع في سوق النفط العالمية.

جاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الكازاخي: "تبادل الزعيمان خلال نقاشهما الآراء حول الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".

وأضاف البيان "كما بحثا تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة نور سلطان نزاربايف الرسمية إلى المملكة العربية السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016".