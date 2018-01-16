جمهورية دونيتسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 7 مرات خلال الليلة الماضية

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية، قصفت أراضيها 7 مرات خلال الليلة الماضية.

© Sputnik. Igor Maslov دونيتسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 14 مرة خلال يوم

دونيتسك- سبوتنيك . وقال المتحدث باسم قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، للصحفيين: بأن "القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 7 مرات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة".

ووفقا للمتحدث: "قصفت القوات الأوكرانية ست مناطق في الجمهورية، استخدمت فيها قذائف الهاون وقاذفات قنابل يدوية والأسلحة الخفيفة".

وكان المشاركون في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في أوكرانيا قد اتفقوا، في وقت سابق، على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من 23 كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين،

اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة،

إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.