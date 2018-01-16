اليابان تنتشل زورقا فيه 8 جثث يعتقد أنهم من كوريا الشمالية

أعلنت السلطات اليابانية، الثلاثاء، انتشال 8 جثث من زورق جنح إلى وسط اليابان وتشتبه بأنه كوري شمالي.

© REUTERS/ Yonhap مسؤول كوري جنوبي يطلع الإدارة الأمريكية على نتيجة المفاوضات بين الكوريتين

وصرح هيروشي آبي المسؤول الرفيع في الشرطة أن خفر السواحل عثر على جثث 7 رجال داخل حطام الزورق الذي جرفه التيار إلى كانازاوا في وسط اليابان الأسبوع الماضي.

وتابع المسؤول أن السلطات عثرت أيضا على رفات متحلل لرجل آخر على بعد نحو 15 مترا من مكان الزورق.

وأشاف آبي أنه من الصعب تحديد هوية الجثث لأنها بدأت بالتحلل، كما أن الأمواج منعت القوات من إجراء عملية تفتيش دقيقة للزورق.

ومضى آبي يقول: "رأينا علبة تبغ تحتوي على رسائل كورية لكن لا يمكننا تأكيد أن القارب كوري شمالي".

ويشتبه خفر السواحل في أن القارب هو الأخير من سلسلة زوارق صيد كورية شمالية يجرفها التيار إلى السواحل اليابانية بعد العدد القياسي المسجل العام الماضي.

وأظهرت صور نشرها التلفزيون حطام قارب مسطح القاع على الشاطئ.

وأورد تلفزيون "تي في اساهي" أنه تم العثور على شارة عليها صورة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل في الحطام.

وسجل عدد زوارق الصيد الكورية الشمالية التي ينتهي بها الأمر في اليابان رقما قياسيا في 2017 بلغ 2017 بالمقارنة مع 66 قاربا في 2016، بحسب خفر السواحل الياباني.

وتطلق وسائل الإعلام المحلية تسمية "قوارب الأشباح" على هذه الزوارق لأن طواقمها يموتون احيانا في عرض البحار.

يقول خبراء أن الصيادين الكوريين الشماليين يتوغلون لمسافات أبعد في عرض البحار لتلبية مطالب الحكومة بتحقيق صيد أكبر، إلا أن قواربهم المتهالكة معرضة لمشاكل ميكانيكية وغيرها وليس لديهم وسائل كثيرة لطلب النجدة.