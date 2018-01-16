صحيفة: إسرائيل تطمح لإنشاء سكة حديد تربطها بالسعودية

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 15 مليون شيكل لتنفيذ مشروع مد السكك الحديدية من إسرائيل إلى معبر حدودي بالأردن، لكن خطة وزير النقل يسرائيل كاتس تطمح إلى أكثر من ذلك.

© AP Photo/ Tsafrir Abayov المملكة العربية السعودية تنشئ نظام دفاع صاروخي حديث بمساعدة إسرائيل

ووفقاً لصحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية، يقضي القرار بتخصيص 15 مليون شيكل (4.4 مليون دولار) من ميزانية عام 2019، لتنفيذ مشروع مد السكك الحديدية من مدينة بيسان إلى معبر الشيخ حسين، ليتم نقل الركاب والحمولات بالقطارات بدلا من استخدام الشاحنات.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع سيخفف الضغط على الطرق للسيارات التي تربط بين الموانئ الإسرائيلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وخاصة حيفا وأشدود، وبين الأردن. علاوة على ذلك، يطمح صاحب الخطة إلى ربط الموانئ الإسرائيلية بدول أخرى في المنطقة، مثل العراق والسعودية ودول الخليج في المستقبل.

وتعليقا على المشروع، قال وزير النقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "خط السكك الحديدية سيستخدم كممر إقليمي للنقل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وسيربطها بالبحر الأبيض المتوسط، وسيكون جسرا للسلام".

وأضاف: "رؤيتي لربط السعودية ودول الخليج والأردن بميناء حيفا والبحر الأبيض المتوسط ستجعل إسرائيل مركزا للنقل البحري وستعزز اقتصاد إسرائيل. وهذه رؤية واقعية أتقدم بها بالشراكة مع الحكومة الأمريكية والهيئات الدولية ذات الشأن".