طهران: تشكيل أمريكا لقوات حدودية جديدة في سوريا يؤدي إلى تعقيد الأزمة

حذرت إيران، اليوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، من التداعيات السلبية لإعلان واشنطن إنشاء قوات حدودية جديدة في سوريا على جهود حل الأزمة في سوريا المستمرة منذ سبع سنوات.

طهران — سبوتنيك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان صحفي: "إعلان أمريكا عن تشكيل قوات حدودية جديدة في سوريا يعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية سيؤدي إلى تعقيد الأزمة"، مضيفا "على الولايات المتحدة أن تخرج قواتها من سوريا وأن تعطي فرصة على الأقل لأهل سوريا لتقرير مصيرهم بأنفسهم".

وشدد قاسمي على أن "إيران وروسيا وتركيا مستمرون في العمل ضمن اجتماعات أستانا لتثبيت نقاط خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والحل السياسي".

وكان التحالف الدولي بقيادة أمريكا، أعلن، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له لتشكيل قوة أمنية حدودية جديدة.

وقال التحالف، بحسب وكالة "رويترز"، إن القوة الأمنية الجديدة يصل قوامها إلى 30 ألف فردا، مشيراً إلى أن القوة الأمنية الحدودية ستتمركز على الحدود مع تركيا والعراق وعلى طول نهر الفرات.