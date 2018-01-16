جنرال أمريكي يعرب عن قلقه إزاء تحديث الجيش الروسي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال، جوزيف دانفورد، في حديث مع الصحفيين، إنه خلال العقد الماضي قامت روسيا بتحديث جميع مكونات القوات المسلحة.

سبوتنيك. وقال دانفورد: "عندما نفكر في روسيا، نحن نفكر في أعمالهم على مدى السنوات القليلة الماضية، ثم ننظر إلى الاستثمارات التي قام بها الروس في السنوات العشر الماضية". لا يوجد عنصر واحد من القوات المسلحة الروسية التي بطريقة أو بأخرى لم يكن تم تحديثه خلال العقد الماضي".

وأضاف أن هذا الوضع يثير القلق.

وأشار الجنرال الأمريكي: "لا أحد منا يشعر بالارتياح مع الوضع الذي نحن فيه الآن".

وفي السابق، اعترف دونفورد بأن الولايات المتحدة تخسر ميزتها العسكرية في العالم على المنافسين، وخصيصا أمام روسيا والصين. واكد ان الجيشين الروسي والصيني طورتا إجراءات مضادة واستراتيجيات لتفوق الميزة الأمريكية.