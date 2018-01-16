الخارجية اليابانية ردا على تعليق لافروف: طوكيو ستدير بنفسها نظام الدرع الصاروخي "إيجيس"

ومع ذلك، لفتت محاورة الوكالة إلى أن اليابان لا تزال "مصممة على التفاوض لتحديد انتماء الجزر الأربع"، كما يطلقون في اليابان على جزر، كوناشير وإيتوروب وهابوماي وشيكوتان، و"إبرام معاهدة سلام مع روسيا".
هذا وكان وزير الخارجي الروسي، سيرغي لافروف، قد قال يوم أمس الاثنين، في مؤتمره الصحفي السنوي في معرض تعليقه على رغبة اليابان بنشر منظومات الدرع الصاروخي الأمريكية من طراز "إيجيس إيشور" على أراضيها، بأن روسيا الاتحادية ـ تشكك بقيام طوكيو بإدارة عمل عناصر النظام، فضلا عن وجود "معلومات أخرى" لدى موسكو، تؤكد أن نظام الدرع الصاروخي الذي سيتم نشره في اليابان يعتمد أساسا على قواذف متعددة المهام لها قدرة على استخدام الأسلحة الهجومية.
وتؤكد اليابان بدورها أنها تخطط لنشر منظومتي الدرع الصاروخي فيها دفاعا عن أراضيها ومواطنيها عن تهديدات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية. ومن المتوقع أن يتم وضع إحدى المنظومتين في ميدان تدريب يقع في ولاية أكيتا، شمال اليابان ، والثانية — في ولاية ياماغوتي، جنوب غرب البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)