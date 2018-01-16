أردوغان: سنقضي على الإرهابيين في منبج وعفرين بمساعدة مقاتلي المعارضة السورية

© AFP 2018/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO التحالف بقيادة أمريكا يعلن تشكيل قوة حدودية مع فصائل سورية قوامها 30 ألف

أنطاكيا- سبوتنيك. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، إن القضاء على "الإرهابيين" في منبج وعفرين سيتم خلال وقت قصير، رغم الدعم المقدم لهم.

وأوضح أردوغان، قائلا: "سنقضي على الإرهابيين في منبج وعفرين خلال وقت قصير رغم الدعم الذي يقدم لهم"، في إشارة إلى القوات الكردية.

وأضاف الرئيس التركي: "العملية العسكرية التركية في عفرين بسوريا سيدعمها مقاتلون من المعارضة السورية".

كما ذكر الرئيس أنه لن يتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المستقبل القريب، حول الوضع في سوريا، في حين أنه مستمر في التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد إعلان واشنطن تشكيل قوة أمنية جديدة على الحدود السورية بالتعاون مع الأكراد.