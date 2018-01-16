تعرف على الجماعة الإرهابية الأكثر دموية في الصومال

وقد تأسست حركة الشباب الصومالية المسلحة في عام 2004، ونفذت عمليات إرهابية فى الصومال، فتل خلالها مئات.
وتزعم الحركة وقت تأسيسها أحمد عبدي غودان أبو الزبير، بينما يرأسها حاليا أبو بكر على عدن.
وتضم الحركة الصومالية بين صفوفها ما بين 5 إلى 9 آلاف مقاتل بينهم صوماليون ومقاتلون أجانب أغلبهم عرب إضافة إلى باكستان، وعددهم حوالي 800 مقاتل، حسب لوموند الفرنسية.
حركة الشباب الصومالية تصف قيادياً سابقاً بأنه مرتد يجوز قتله https://t.co/QHP61XK5XS pic.twitter.com/drti7Ds3zn— Alla Asyl (@AllaAsyl) January 16, 2018
وحركة الشباب الإسلامية، هي حركة سلفية صومالية ظهرت كذراع عسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على مقديشو وتهدف إلى فرض الشريعة.
وفي عام 2010، أعلنت الحركة تحالفها مع تنظيم القاعدة، وقالت في بيان لها إن الجهاد في القرن الأفريقي يجب أن يكون جزءا من الجهاد الذي يخوضه مجاهدو تنظيم القاعدة على المستوى العالمي، حسب بي بي سي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2014، أصبح أحمد عمر أبوعبيدة على رأس حركة الشباب الإسلامية بعد تأكد مقتل زعيمها السابق أحمد عبدي "غودان" الذي لقي مصرعه في ضربة جوية أمريكية.
الحكومة الصومالية تعرض لوسائل الاعلام قيادي منشق عن حركة الشباب https://t.co/miyOUMLXyG pic.twitter.com/EU5WeukUQf— MadalFuran (Arabic) (@madalfuranAR) January 14, 2018
وفي نفس السنة، جدد "الشباب" ولاءهم لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
وحاولت كينيا التدخل عسكريا في الصومال، في أكتوبر/ تشرين الأول، للقضاء على الحركة، ما جعل الحركة نفسها تستهدف كينيا بعمليات انتقامية، مثل هجوم غاريسا، الذي راح ضحيته 148 قتيلا أغلبهم من الطلبة الجامعيين.
وقد أعلن شيخ روبو أبو منصور انشقاقه عن الحركة في شهر أغسطس/ آب العام الماضي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو.
#وزارة#الخارجية#الامريكية:
ادراج نائب زعيم حركة الشباب الصومالية
"ابوبكر علي عدن" في #قائمة_الارهاب_الدولي وحجز أمواله: pic.twitter.com/CdUd32cWV6— عبدالله العريفج (@abdullahalorfj) January 7, 2018
وانضم منصور إلى الحكومة الصومالية، وتسعى الحركة إلى اغتياله حاليا، وأعلنت أنه يجب قتله.
ويعتبر منصور هو من نقل الحركة من تورا بورا في أفغانستان إلى الصومال، وهو أحد مؤسسيها.
وقد اعتادت حركة الشباب إطلاق قذائف على القصر الرئاسي الصومالي، وذلك من مناطق متفرقة بالعاصمة مقديشو.
حركة "الشباب" الصومالية تشن هجوما على موقع عسكري بمنطقة "شبيلي الوسطى". #جريدة_الراية_القطرية pic.twitter.com/iQu1Ct3xcD— الراية القطرية (@alraya_n) January 7, 2018
وسقط 16 قتيلا في إحدى مرات إطلاق هذه القذائف.
وتشير تقارير إلى مقتل 21 الف شخص نتيجة لأعمال العنف في الصومال منذ بداية 2007 وأسهم العنف والقتال في نزوح مليون ونصف إنسان عن منازلهم لتصبح الصومال أحد أكبر الكوارث الإنسانية الطارئة في العالم.
الشرطة الصومالية: "13" قتيلا على الأقل في اعتداء حركة الشباب على كلية الشرطة#الوطن #مقديشوhttps://t.co/7hrUBuQRP6 pic.twitter.com/AOiLXxo2ey— الوطن (@al_watanQatar) December 14, 2017
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية الحركة في قائمة الحركات الإرهابية في فبراير/ شباط 2008.
ونفذت الولايات المتحدة 34 ضربة في الصومال، العام الماضي، حيث زادت إدارة ترامب جهودها العسكرية ضد الجماعات الإسلامية في أفريقيا.
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