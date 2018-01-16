صحيفة تتحدث عن عملية تركية محتملة ضد الأكراد السوريين

ذكرت صحيفة "فاتان"، اليوم الثلاثاء، أن عملية عسكرية محتملة للقوات المسلحة التركية في سوريا سوف تبدأ بضربات جوية ضد 149 هدفا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية بعد بضعة أيام.

وأفادت وسائل الإعلام التركية خلال الأيام الثلاثة الماضية عن قصف القوات المسلحة التركية للأراضي الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب في منطقة عفرين. كما أرسلت تركيا أيضا قافلة أخرى من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات، إلى الحدود مع سوريا.

وقال الرئيس التركي طيب أردوغان، في 13 كانون الثاني / يناير، إن الجيش التركي قد يشن عملية في منطقتي منبج وعفرين تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في غضون أسبوع. ووفقا لأردوغان، أرسلت الولايات المتحدة إلى وحدات حماية الشعب 4.9 ألف شاحنة وحوالي 2 ألفي طائرة مجهزة بالأسلحة. وكانت أنقرة قد أدانت مرارا وتكرارا واشنطن لدعمها العسكري لوحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار ستشن الضربات، ومن المقرر أيضا استخدام المدفعية المنتشرة على الحدود. وبعد تدمير نقاط القوة الرئيسية لوحدات حماية الشعب، من المخطط إجراء عملية برية. وسيتم إدخال العربات المدرعة والقوات الخاصة للجيش المتمركزة في المناطق الحدودية التركية إلى عفرين.