تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا للعام الثاني على التوالي

كشفت الأرقام والبيانات في ألمانيا تراجعا ملحوظا بعدد طلبات اللجوء المسجلة في البلاد، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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وبحسب " دويتشه فيليه "، قدم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ورئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا غورد، اليوم الثلاثاء، الأرقام الرسيمة لعام 2017 المتعلقة بطلبات اللجوء.

وأعلن الوزير دي ميزير، اليوم، تراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا خلال عام 2017 إلى نحو 186 ألف طلب.

وبذلك استمر تراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء خلال عام 2016 نحو 280 ألف شخص، فيما بلغ 890 ألف شخص تقريبا في عام 2015.

وأوضح الوزير الاتحادي أن عدد الترحيلات تراجع أيضا خلال عام 2017 إلى نحو 26 ألف حالة ترحيل، فيما بلغت حالات الترحيل 28 ألف حالة تقريبا في عام 2016.

وأضاف دي ميزير أن عدد الحالات القديمة الخاصة بطلبات اللجوء ومدة العمل على إجراءات اللجوء انخفضت أيضا بشكل واضح خلال العام المنصرم.

وجاء ذلك ضمن تقديم الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالهجرة والتي قدمها اليوم في العاصمة الألمانية برلين، وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير برفقة يوتا غورد رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وحسم المكتب الاتحادي في مصير 600 ألف طلب، ومن ثم انخفض عدد الطلبات العالقة إلى 68 ألف طلب من أصل 400 ألف طلب من العام الماضي.