أول مسلم يتولى منصب وزير في ولاية أمريكية (فيديو)

أصدرت ولاية فيرجينيا الأمريكية قراراً بتعيين أول وزير مسلم من أصول باكستانية في سابقة من نوعها، ليتولى حقيبة التعليم في الولاية.

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وظهر فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، قيام الوزير المسلم، عاطف قرني، بأداء القسم الدستورية، واضعاً يده على المصحف، أمام حاكم فرجينيا المنتخب رالف نورثام، ليشرف على السياسة التعليمية ودعم مدارس الولاية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي، وذكل وفقاً لصحيفة " ذا إكسبريس تريبيون " الباكستانية.

وذكرت صحيفة "ريتشموند تايمز" الأمريكية، أن الأمريكي المسلم أول مسلم يتسلم منصبا وزاريا فيها، وأضافت: أن "الوزير الديمقراطي قرني عمل مدرساً للرياضيات في مدرسة بيفيل المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مشاة البحرية الأمريكية برتبة رقيب".

وقال حاكم الولاية: "من المهم أن يكون لدينا سكرتير للتعليم في الولاية يفهم المناهج والفصول الدراسية من الروضة حتى الثانوية جيدا، ولديه رؤية حول كيفية تطوير التعليم".

يذكر أن قرني من مواليد 1978، هاجر من مدينة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، بولاية ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى ماناساس، في فرجينيا عام 2005.

يوم تاريخي في ولاية فيرجينيا حيث قام عاطف القرني بأداء القسم على القرآن الكريم ليصبح وزيراً للتعليم في تلك الولاية،،و هو أميركي من أصول باكستانية

Historic day In Virginia as Atif Qarni was sworn the on holy Quran to become the next secretary of education. pic.twitter.com/TQbYvHFu3r — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) January 15, 2018

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