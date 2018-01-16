أول مسلم يتولى منصب وزير في ولاية أمريكية (فيديو)

وذكرت صحيفة "ريتشموند تايمز" الأمريكية، أن الأمريكي المسلم أول مسلم يتسلم منصبا وزاريا فيها، وأضافت: أن "الوزير الديمقراطي قرني عمل مدرساً للرياضيات في مدرسة بيفيل المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مشاة البحرية الأمريكية برتبة رقيب".
وقال حاكم الولاية: "من المهم أن يكون لدينا سكرتير للتعليم في الولاية يفهم المناهج والفصول الدراسية من الروضة حتى الثانوية جيدا، ولديه رؤية حول كيفية تطوير التعليم".
يذكر أن قرني من مواليد 1978، هاجر من مدينة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، بولاية ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى ماناساس، في فرجينيا عام 2005.
يوم تاريخي في ولاية فيرجينيا حيث قام عاطف القرني بأداء القسم على القرآن الكريم ليصبح وزيراً للتعليم في تلك الولاية،،و هو أميركي من أصول باكستانية— Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) January 15, 2018
Historic day In Virginia as Atif Qarni was sworn the on holy Quran to become the next secretary of education. pic.twitter.com/TQbYvHFu3r
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