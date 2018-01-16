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13:54 16 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أول مسلم يتولى منصب وزير في ولاية أمريكية (فيديو)

    © Sputnik. Alexey Filippov
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    أصدرت ولاية فيرجينيا الأمريكية قراراً بتعيين أول وزير مسلم من أصول باكستانية في سابقة من نوعها، ليتولى حقيبة التعليم في الولاية.

    سيارة شرطة امريكية
    facebook/ police
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    وظهر فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، قيام الوزير المسلم، عاطف قرني، بأداء القسم الدستورية، واضعاً يده على المصحف، أمام حاكم فرجينيا المنتخب رالف نورثام، ليشرف على السياسة التعليمية ودعم مدارس الولاية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي، وذكل وفقاً لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

    وذكرت صحيفة "ريتشموند تايمز" الأمريكية، أن الأمريكي المسلم أول مسلم يتسلم منصبا وزاريا فيها، وأضافت: أن "الوزير الديمقراطي قرني عمل مدرساً للرياضيات في مدرسة بيفيل المتوسطة بالولاية، قبل أن يخدم في مشاة البحرية الأمريكية برتبة رقيب".

    وقال حاكم الولاية: "من المهم أن يكون لدينا سكرتير للتعليم في الولاية يفهم المناهج والفصول الدراسية من الروضة حتى الثانوية جيدا، ولديه رؤية حول كيفية تطوير التعليم".

    يذكر أن قرني من مواليد 1978، هاجر من مدينة كراتشي الباكستانية، مع عائلته في سن العاشرة، ونشأ في باركفيل، بولاية ميريلاند، قبل أن ينتقل إلى ماناساس، في فرجينيا عام 2005.

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    الكلمات الدلالية:
    مصحف, التعليم, أخبار التعليم, مواقع التواصل الاجتماعي, اليمين الدستورية, أخبار أمريكا, أخبار العالم, الحكومة الأمريكية, البيت الأبيض, فيرجينيا, أمريكا
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