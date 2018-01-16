إصابة 3 رجال شرطة في حادثة إطلاق نار بولاية كارولينا الجنوبية

أصيب ثلاثة رجال شرطة، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، في حادثة إطلاق نار في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية.

© REUTERS/ ADREES LATIF مقتل 3 في إطلاق نار في هيوستن بأمريكا

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم بالقرب من مقاطعة يورك.

وقال ترينت فارس، المتحدث باسم قائد الشرطة في المقاطعة، إن الضباط الجرحى نقلوا إلى مركز كارولينا الطبي في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية. في حين لم يوضح حالتهم الصحية.

وذكرت وسائل الإعلام أم المشتبه به في تنفيذ الحادث كان رهن الاعتقال.