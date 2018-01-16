السفير الأمريكي: موسكو وواشنطن تعملان على تنظيم لقاء بين لافروف وتيلرسون

أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، أن موسكو وواشنطن تعملان على تنظيم لقاء بين وزيري خارجية البلدين.

© Sputnik. Vitaliy Belousov لقاء لافروف وتيلرسون في فيينا لن يكون له آثار استراتيجية وتكتيكية

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير لـ"سبوتنيك": "لافروف وتيلرسون يؤيدان الاتصالات المستمرة. فيما يخص لقاء خاص، لست واثقا، لكن أعرف أنه يتم العمل على تنظيمه".

يشار إلى أنه في اللقاء الذي جمع الوزيرين الروسي والأمريكي، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، تسوية النزاع في سوريا وخطوات مشتركة لروسيا والولايات المتحدة على هذا الاتجاه.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، أنه "عقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر على هامش منتدى "آبيك" في دانانغ بفيتنام، لقاء منفصلا مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون. وتم بحث قضايا التسوية السورية وخطوات مشتركة لبلدينا على هذا الاتجاه".

يتبع…