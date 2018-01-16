السفير الأمريكي: موسكو وواشنطن تعملان على تنظيم لقاء بين لافروف وتيلرسون

يشار إلى أنه في اللقاء الذي جمع الوزيرين الروسي والأمريكي، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، تسوية النزاع في سوريا وخطوات مشتركة لروسيا والولايات المتحدة على هذا الاتجاه.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، أنه "عقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر على هامش منتدى "آبيك" في دانانغ بفيتنام، لقاء منفصلا مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون. وتم بحث قضايا التسوية السورية وخطوات مشتركة لبلدينا على هذا الاتجاه".
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