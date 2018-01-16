السعودية تتخلى عن خطة بناء 16 مفاعلا نوويا وتكتفي باثنين

أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان المستشار في قسم تطوير الأعمال في "مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة"، عبد الملك الصابري، أن المملكة تخلت عن خطة بناء 16 مفاعلا نوويا، وستكتفي ببناء مفاعلين.

© AFP 2018/ Rene Slama الإمارات تؤجل تدشين أول مفاعل بمحطتها للطاقة النووية

أبوظبي — سبوتنيك . قال الصابري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى مستقبل الطاقة الدولي في أبوظبي: "الخطة التي تم الإعلان عنها عام 2015 حول بناء 16 مفاعلا نوويا غير موجودة الآن، نحن توقفنا على بناء مفاعلين نوويين في إطار محطة واحدة، سينتجان ما يصل إلى 2 وإلى 3.2 غيغاواط من الطاقة، حسب التكنولوجيات، التي ستستعملها".

هذا وكانت السعودية قد أعلنت عام 2015 عن طموحات لتدشين 16 مفاعلا نوويا قبل عام 2032. كما لفت الصابري إلى أن المملكة تخطط لتنفيذ تسوية مع شركائها من كوريا الجنوبية، مشروع بناء مفاعلين نوويين صغيرين، حيث من المخطط أن ينتج كل منهما طاقة تقدر بـ 100 ميغاواط، وأن يوفر طاقة كافية لمئة ألف نسمة.

وخلص الصابري بقوله إلى أن "وضع حجر الأساس في 2020-2021، والمكان يتم تحديده الآن".

هذا وتسعى المملكة العربية السعودية منذ فترة لتنويع اقتصادها الوطني، وتقليص نسبة اعتماده على مصادر الطاقة التقليدية، حيث تبحث مشاريع مختلفة لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر مختلفة، مثل طاقة الشمس والطاقة النووية.

هذا وكانت شركة "روس آتوم" الروسية قد أعلنت في 14 ديسمبر/ كانون الأول، أنها وقعت خارطة طريق للتعاون في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، في السعودية.