السعودية تتخلى عن خطة بناء 16 مفاعلا نوويا وتكتفي باثنين

هذا وكانت السعودية قد أعلنت عام 2015 عن طموحات لتدشين 16 مفاعلا نوويا قبل عام 2032. كما لفت الصابري إلى أن المملكة تخطط لتنفيذ تسوية مع شركائها من كوريا الجنوبية، مشروع بناء مفاعلين نوويين صغيرين، حيث من المخطط أن ينتج كل منهما طاقة تقدر بـ 100 ميغاواط، وأن يوفر طاقة كافية لمئة ألف نسمة.
وخلص الصابري بقوله إلى أن "وضع حجر الأساس في 2020-2021، والمكان يتم تحديده الآن".
هذا وتسعى المملكة العربية السعودية منذ فترة لتنويع اقتصادها الوطني، وتقليص نسبة اعتماده على مصادر الطاقة التقليدية، حيث تبحث مشاريع مختلفة لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر مختلفة، مثل طاقة الشمس والطاقة النووية.
هذا وكانت شركة "روس آتوم" الروسية قد أعلنت في 14 ديسمبر/ كانون الأول، أنها وقعت خارطة طريق للتعاون في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، في السعودية.
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