ترامب: لا بد من تأمين حدودنا الجنوبية الخطيرة جدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد من تأمين الحدود الجنوبية للمساعدة في حماية البلاد.

وكتب ترامب على "تويتر" يقول "يجب تأمين حدودنا الجنوبية الخطيرة جدا، ويجب أن يكون لدينا جدار كبير للمساعدة في حماية بلادنا".

وتابع الرئيس "يجب أن يكون لدينا جدار كبير للمساعدة في حماية بلادنا والمساعدة في وقف التدفق الهائل للمخدرات التي تأتي إلى بلدنا".

We must have Security at our VERY DANGEROUS SOUTHERN BORDER, and we must have a great WALL to help protect us, and to help stop the massive inflow of drugs pouring into our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2018

​وكان الرئيس ترامب قد أشار أكثر من مرة إلى ضرورة بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك من أجل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.