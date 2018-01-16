البابا فرنسيس يعبر عن "الألم والخجل" من فضيحة الانتهاكات الجنسية في تشيلي

عبر البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، عن ألمه وخجله من فضيحة الانتهاكات الجنسية في تشيلي.

© Sputnik. Vladimir Astapkovitsh الكاثوليك ينتظرون قرارا تاريخيا من البابا فرانسيس

قال البابا فرانسيس في القصر الرئاسي، بحسب وكالة "رويترز"، "أشعر هنا بضرورة التعبير عن الألم والخجل على الضرر الذي لا يمكن تداركه الذي سببه بعض قساوسة الكنيسة لأطفال".

وأضاف "أقف في صف أشقائي القساوسة، لأن التصرف الصحيح هو طلب المغفرة وبذل كل جهد لدعم الضحايا، حتى في الوقت الذي نلزم فيه أنفسنا بضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى".

وكان الكاثوليك قد أعربوا عن استيائهم من تعيين البابا فرانسيس عام 2015 للأسقف خوان باروس رئيسا لإبريشية صغيرة في أوسورنو في جنوب وسط تشيلي.

ويواجه باروس اتهامات بحماية معلمه الأب فرناندو كاراديما الذي أدانه تحقيق أجراه الفاتيكان عام 2011 بارتكاب انتهاكات ضد صبية على مدى سنوات طويلة. ونفى كاراديما ذلك وقال باروس إنه لم يكن لديه علم بأي مخالفات.

لكن الفضيحة ألقت بظلالها على تشيلي فعلاوة على تزايد التوجهات العلمانية فقد أضرت الفضيحة بمكانة الكنيسة التي كان يشاد بها لدفاعها عن حقوق الإنسان أثناء فترة حكم أوجوستو بينوشيته من 1973 إلى 1990.