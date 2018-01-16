ترامب والرئيس الصيني يأملان في أن تغير المحادثات الكورية من سلوك كوريا الشمالية

أعرب الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جي بينغ عن أملهما في أن يؤدي استئناف الحوار بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إلى تغير سلوك كوريا الشمالية.

© Sputnik. Sergey Guneev الرئيس الصيني يبلغ ترامب بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب والرئيس شي جي بينغ علما باستئناف الحوار بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وأعربا عن أملهما في أن هذا قد يؤدي إلى تغير سلوك كوريا الشمالية الهدام".

من جهتها قالت رويترز إن وسائل إعلام صينية ذكرت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي إن شي جين قال: إن الوحدة بشأن هذه القضية أمر بالغ الأهمية.

ويجتمع مسؤولون كبار من 20 دولة في فانكوفر بكندا اليوم لعقد قمة بشأن الحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، في مسعى لزيارة الضغوط الدبلوماسية والمالية على بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.