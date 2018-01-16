ترامب والرئيس الصيني يأملان في أن تغير المحادثات الكورية من سلوك كوريا الشمالية

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب والرئيس شي جي بينغ علما باستئناف الحوار بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وأعربا عن أملهما في أن هذا قد يؤدي إلى تغير سلوك كوريا الشمالية الهدام".
من جهتها قالت رويترز إن وسائل إعلام صينية ذكرت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وذكر تلفزيون الصين المركزي إن شي جين قال: إن الوحدة بشأن هذه القضية أمر بالغ الأهمية.
ويجتمع مسؤولون كبار من 20 دولة في فانكوفر بكندا اليوم لعقد قمة بشأن الحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، في مسعى لزيارة الضغوط الدبلوماسية والمالية على بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.
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