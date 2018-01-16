اليابان تصدر إنذارا خاطئا من إطلاق صاروخ

بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنذارا خاطئا من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا إلا أنها صححت الخطأ خلال دقائق.

ولم يتضح السبب وراء الإنذار الخاطئ الذي يأتي بعد أن وجهت ولاية هاواي الأمريكية تحذيرا خاطئا يوم السبت من هجوم صاروخي مما سبب الذعر في أنحاء الولاية.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون "ما زلنا نتحرى الأمر".

وجاء في الإنذار الذي أصدرته الهيئة الساعة 6:55 مساء "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا فيما يبدو… الحكومة تحث الناس على الاختباء داخل المباني أو تحت الأرض".

وأرسل الإنذار إلى الهواتف المحمولة لمستخدمي الخدمة الإلكترونية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

© REUTERS/ Toru Hanai اليابان تدرس 4 سيناريوهات لبدأ الحرب مع كوريا الشمالية

وبعد خمس دقائق بثت الإذاعة رسالة أخرى لتصحيح الأمر.

وتصاعدت حدة التوتر بعد أن أجرت كوريا الشمالية في سبتمبر/ أيلول سادس وأكبر تجاربها النووية وقالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إنها اختبرت بنجاح إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية يمكن أن يصل إلى قلب الأراضي الأمريكية.

وتهدد كوريا الشمالية باستمرار بتدمير اليابان والولايات المتحدة.

ولم ترد بعد تقارير عن حدوث حالة ذعر أو أي اضطرابات أخرى نتيجة للإنذار الياباني.

وقال متحدث باسم هيئة الطوارئ في هاواي إن خطأ بشريا والافتقار إلى إجراءات التأمين ضد الأعطال خلال تدريب على الإنذارات في أثناء الدفاع المدني تسببا في صدور إنذار خاطئ بأن صاروخا أطلق على هاواي مما أثار حالة من الذعر في الولاية، وفقا لـ"رويترز".

وقال المتحدث ريتشارد رابوزا متحدثا عن إنذار يوم السبت الذي لم يصحح إلا بعد نحو 40 دقيقة إن الموظف الذي أصدر الإنذار بالخطأ "نقل مؤقتا" إلى عمل آخر.