ترامب يعلن أنه يريد مزيدا من المهاجرين من "كل مكان"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يريد أن تجذب الولايات المتحدة مهاجرين من مختلف دول العالم. جاء ذلك ردا عن سؤال عما إذا كان يريد مزيدا من المهاجرين من النرويج.