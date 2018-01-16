تحطم مدمرة إيرانية وفقدان اثنين من طاقهما

وصرح المتحدث باسم الجيش الجنرال شاهين تقي خاني، أن الحادث نجم عن رياح قوية وعاصفة بحرية.
وأضافت الوكالة الصينية أن فرق التقييم اكتشفت أن المركبة أصابتها أضرار جسيمة، وتحتاج إلى عملية إصلاح كاملة.
يذكر أن المدمرة "دامافاند" قد اصطدمت يوم الأربعاء بحواجز للأمواج، حينما كانت ترسو في ميناء في مقاطعة جيلان شمالي إيران، خلال مناخ عاصف.
ويصل طول المدمرة إلى 100 متر، ووزنها إلى أكثر من 1300 طن، وكانت قد انضمت رسميا إلى أسطول البحرية الشمالي في بحر قزوين في مارس/ آذار 2016.
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