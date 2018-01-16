تحطم مدمرة إيرانية وفقدان اثنين من طاقهما

اصطدمت المدمرة العسكرية الإيرانية "دامافاند" بحواجز للأمواج في ميناء ببحر قزوين، الأمر الذي أسفر عن تحطمها وفقدان اثنين من طاقمها.

© Photo/ Ministry of defence of the Russian Federation سوريا: استخدام صاروخ يذعر مدمرة أمريكية

أفادت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " أن عمليات البحث ما زالت مستمرة للعثور على الجنديين المفقودين في الحادث الذي وقع في 10 من الشهر الجاري.

وصرح المتحدث باسم الجيش الجنرال شاهين تقي خاني، أن الحادث نجم عن رياح قوية وعاصفة بحرية.

وأضافت الوكالة الصينية أن فرق التقييم اكتشفت أن المركبة أصابتها أضرار جسيمة، وتحتاج إلى عملية إصلاح كاملة.

يذكر أن المدمرة "دامافاند" قد اصطدمت يوم الأربعاء بحواجز للأمواج، حينما كانت ترسو في ميناء في مقاطعة جيلان شمالي إيران، خلال مناخ عاصف.

ويصل طول المدمرة إلى 100 متر، ووزنها إلى أكثر من 1300 طن، وكانت قد انضمت رسميا إلى أسطول البحرية الشمالي في بحر قزوين في مارس/ آذار 2016.