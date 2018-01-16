تحرك عسكري روسي يثير قلق الولايات المتحدة

أكد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقيم التداعيات الأمنية لنشر روسيا أنظمة "إس-400" جديدة للدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم، مضيفا أن هذا قد يجعل الدفاعات الروسية الحالية أكثر مرونة.

وقال المسؤول الكبير في القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، بشرط عدم نشر اسمه: "هذا ليس جيدا. ولا يبشر بخير. حتما نعير اهتماما للأمر ولما يعنيه فيما يتعلق بأمن البحر الأسود"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت موسكو وحدة ثانية من صواريخ "إس-400" في القرم.

ونشرت روسيا الوحدة الأولى من النظام الدفاعي في ربيع 2017 قرب بلدة فيدوسيا، على أن يتم نشر الوحدة الثانية قرب بلدة سيفاستوبول لتسيطر على المجال الجوي فوق الحدود مع أوكرانيا.

وأقر المسؤول العسكري الأمريكي بأنه من الصعب تقييم الهدف من نشر الصواريخ، موضحا أن أي دفاعات جوية من هذا النوع تعزز القوة العسكرية الروسية في القرم وتزيد القدرة على الصمود وتوسع المساحة المغطاة.

وأضاف المسؤول "إذا دعت الحاجة فإن هذا يوفر فرصا إما للدفاع عن مساحة أكبر من البحر الأسود أو للتقدم من هناك".

وأتم "ننظر إلى الأمر باعتباره تأكيدا على استعداد روسيا لاستخدام القوة العسكرية".