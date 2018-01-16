مجلة أمريكية: هذا ما قاله ترامب عن المهاجرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن يأتي المهاجرون إلى أمريكا من كل مكان في العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ردا عن سؤال أحد الصحفيين حول تصريحاته السابقة عن " الدول القذرة ".

ولفتت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية إلى قول ترامب: "أريدهم أن يأتو إلى أمريكا من كل مكان"، مشيرة إلى قول ترامب، في تصريحات سابقة، بأنه يفضل أن يأتي مهاجرون من النرويج وليس من هاييتي أو السلفادور أو دول أفريقية.

وأنكر ترامب تلك التصريحات، بينما أدلى أعضاء في مجلس الشيوخ بتصريحات متضاربة حول هذا الشأن.