الشرطة الألمانية تداهم منازل ومكاتب إيرانيين يشتبه بأنهم جواسيس

قال ممثلو الإدعاء العام في ألمانيا إن الشرطة فتشت اليوم الثلاثاء منازل ومكاتب عشرة أشخاص إيرانيين يشتبه بأنهم جواسيس في أعقاب تحقيق لوكالة المخابرات الداخلية.

© REUTERS/ CHRISTIAN MANG المخابرات الألمانية تكشف عن شبكة تجسس وراءها دولة عظمى

قالت فراوكه كوهلر، المتحدثة باسم مكتب المدعين الاتحاديين، "نعتقد أن المشتبه بهم تجسسوا على مؤسسات وأفراد في ألمانيا لصالح وحدة مخابرات مرتبطة بإيران".

وأضافت المتحدثة أن التحقيق فتح بعد تلقي معلومات من المخابرات الداخلية الألمانية. وقالت إنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم.

وامتنعت عن التعليق على تقرير لمجلة "فوكس" ذكر أن المشتبه بهم تجسسوا على إسرائيليين في ألمانيا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في السفارة الإيرانية في برلين للتعليق.

وكانت ألمانيا قد استدعت الشهر الماضي سفير إيران لتحذير طهران من التجسس على أفراد وجماعات على صلة وثيقة بإسرائيل ووصفت تلك الأفعال بأنها انتهاك غير مقبول للقانون الألماني. جاء ذلك بعد إدانة رجل باكستاني في ألمانيا بالتجسس لصالح إيران.