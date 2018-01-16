تصادم أكثر من 40 سيارة على طريق تشيكي

أعلن بيتر زامنيك، ممثل شرطة منطقة مورافيا التشيكية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث تصادم أكثر من 40 مركبة في منطقة الكيلو 99 على جانبي طريق براغ - براتيسلافا السريع بسبب تساقط الثلوج الكثيفة.

© AFP 2018/ Toshifumi Kitamura "بي.إم.دبليو" تعتزم إقامة مسار لاختبار السيارات الذاتية القيادة في التشيك

براغ — سبوتنيك . وقال زامنيك للصحفيين:

توقفت الحركة المرورية على هذا القطاع في كلا الاتجاهين مؤقتا، حيث يستخدم السائقون الطرق الدائرية حول الطرق المحلية، من بين السيارات التي وقعت في الحادث الكثير من الشاحنات، ويساعد رجال الإطفاء عمال الطرق لرفع السيارات من المنزلق، وربما يستغرق هذا طوال الليل، فيما أصيب 10 أشخاص، من بينهم إصابة متوسطة الحجم، والإصابات الباقية أخف بقليل.

وأضاف زامنيك أن السبب الرئيس للحادث هو السرعة الزائدة للسائقين على طريق متزلق مع ضعف الرؤية، ولم يتكيف الكثيرون مع الحركة لسوء الأحوال الجوية بالشكل المطلوب.

وقدمت إدارات الشرطة الإقليمية تقريرا عن أكثر من مائة حادث للسيارات بمختلف درجاتها في مناطق أخرى من الجمهورية، وفي هذا الصدد، ناشدت الدائرة الصحفية التابعة لرئاسة الشرطة السائقين إلى عدم استخدام المركبات في الأيام القليلة القادمة دون ضرورة قصوى لذلك.