تفاصيل صحة ترامب... سر شكل شعره وعدد ساعات نومه

كشف روني جاكسون طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني عن تفاصيل جديدة حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها وزنه ونسبة ضغط الدم لديه، وكذلك سر محافظته على شكل شعره وصحته.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS طبيب البيت الأبيض يعلن نتائج الفحص الطبي للرئيس ترامب

وأصدر البيت الأبيض اليوم بيانًا ذكر فيه تفاصيل دقيقة حول الحالة الصحية للرئيس ترامب، ذكر فيه أن وزنه يبلغ 108 كيلوغراما، إذ يحتاج لفقدان ما يتراوح ما بين 4-6 كيلوغرامات، وأن معدل ضغط دمه 122/74، وهو ما يعتبر نسبة معتدلة، بحسب رويترز.

وأضاف جاكسون أن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وأن ترامب في حالة صحية ممتازة لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات، إلا أنه بوجه عام قادر على استكمال فترة رئاسته دون التعرض لمشاكل صحية.

وقال الطبيب روني جاكسون:

باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة، إنه ما يزال ينعم بالصحة القلبية طويلة الأجل ولديه مقومات صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين.

وكشف بيان طبيب البيت الأبيض عن بعض الأسرار التي أعلنت لأول مرة حول صحة ترامب مثل أنه يتناول عقار "كريستور" لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه يواظب على استخدام علاج للحفاظ على صحة ومظهر شعره وهو عقار "بروبيشيا" لمنع تساقط الشعر.

وحول القدرات الإدراكية، أفاد الطبيب بأن ترامب لا توجد لديه أي مشاكل متعلقة بتلك المسألة، وكان الرئيس هو من طلب بنفسه إجراء اختبار القدرات الإدراكية، وتبين أن الوظائف الإدراكية تعمل لديه بشكل جيد وانتباهه حاد ومناسب للقيام بواجباته الرئاسية.

وكشف الطبيب عن أن ترامب كان تحت تأثير أحد الأدوية عندما تلعثم أثناء حديثه في أحد اللقاءات، مضيفًا أن صحة قلبه ممتازة، كما أن فترة نومه ليلا تتراوح ما بين 4-5 ساعات فقط.