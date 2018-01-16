تفاصيل صحة ترامب... سر شكل شعره وعدد ساعات نومه

وأضاف جاكسون أن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجرى للرئيس دونالد ترامب جاءت عادية وأن ترامب في حالة صحية ممتازة لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات، إلا أنه بوجه عام قادر على استكمال فترة رئاسته دون التعرض لمشاكل صحية.
وقال الطبيب روني جاكسون:
باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة، إنه ما يزال ينعم بالصحة القلبية طويلة الأجل ولديه مقومات صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين.
وكشف بيان طبيب البيت الأبيض عن بعض الأسرار التي أعلنت لأول مرة حول صحة ترامب مثل أنه يتناول عقار "كريستور" لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه يواظب على استخدام علاج للحفاظ على صحة ومظهر شعره وهو عقار "بروبيشيا" لمنع تساقط الشعر.
وحول القدرات الإدراكية، أفاد الطبيب بأن ترامب لا توجد لديه أي مشاكل متعلقة بتلك المسألة، وكان الرئيس هو من طلب بنفسه إجراء اختبار القدرات الإدراكية، وتبين أن الوظائف الإدراكية تعمل لديه بشكل جيد وانتباهه حاد ومناسب للقيام بواجباته الرئاسية.
وكشف الطبيب عن أن ترامب كان تحت تأثير أحد الأدوية عندما تلعثم أثناء حديثه في أحد اللقاءات، مضيفًا أن صحة قلبه ممتازة، كما أن فترة نومه ليلا تتراوح ما بين 4-5 ساعات فقط.
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