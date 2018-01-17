الحكومة الإيطالية بصدد إرسال قوات إلى ليبيا والنيجر

كشفت مصادر صحفية ليبية أن إيطاليا تستعد لإرسال جنود عسكريين إلى ليبيا قريباً، مشيرة إلى أن البرلمان الإيطالي سوف يعقد جلسة، اليوم الأربعاء، للتصويت على قراراً يجيز لحكومة إيطاليا إرسال ما يقارب 470 عسكرياً للنيجر.

البيضاء — سبوتنيك . وقالت صحيفة المتوسط الليبية أن "البرلمان الإيطالي يصوِّت اليوم الأربعاء، على قرار يجيز لحكومة روما إرسال ما يقرب من 470 عسكريًّا إلى النيجر، ومزيداً من العناصر العسكرية إلى ليبيا"، مضيفةً أنه من "المتوقع أن يصل عدد الجنود الإيطاليين المعلن عنهم بشكل رسمي داخل ليبيا إلى 400 عنصر".

وأضافت الصحيفة أن هناك "مصادر إعلامية ومراقبون يتوقعون أن تكسب الحكومة الإيطالية برئاسة باولو جينتيلوني هذا التصويت رغم معارضة اليسار وحزب 5 نجوم المناهض للتدخل الإيطالي في ليبيا."

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، أعلن أواخر ديسمبر الماضي أن روما ستنشر 470 عسكرياً في النيجر، بناءً على طلب نيامي، وذلك بهدف تعزيز السيطرة على أراضي هذا البلد الذي يشكل ممراً للعديد من المهاجرين".

وتفيد تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن 2832 مهاجرا قتلوا العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، قادمين من شمال أفريقيا انخفاضا من 4581 قتلوا في 2016، ووصل نحو 119310 أشخاص إلى إيطاليا في 2017.

يذكر أن غالبية المهاجرين أفارقة فروا من الحروب والفقر في ديارهم وتعمل إيطاليا مع جماعات مختلفة والسلطات في ليبيا لإبطاء تدفق الوافدين الجدد.