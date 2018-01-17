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04:32 17 يناير/ كانون الثاني 2018
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    شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

    القبض على ضابط مخابرات أمريكي سابق

    © AFP 2018/ Saul Loeb
    العالم
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    قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، إن السلطات ألقت القبض على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)‭‭ ‬‬في مطار أمريكي ليل الاثنين فيما له صلة باتهامات بأنه احتفظ بمعلومات سرية دون سند من القانون.

    شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
    © AFP 2018/ Saul Loeb
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    واعتاد جيري تشون شينج لي، وهو مواطن أمريكي يعيش الآن في هونغ كونغ، على الاحتفاظ بمعلومات شديدة السرية وبدأ العمل لصالح (سي.آي.إيه) عام 1994، بحسب رويترز.

    وقالت وزارة العدل إنه في 2012، قام ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بتفتيش أماكن إقامته خلال رحلتين إلى فرجينيا وهاواي، وعثروا على كتابين صغيرين يحويان معلومات مكتوبة بخط اليد بشأن تفاصيل مثل الأسماء الحقيقية وأعداد المجندين للعمل كجواسيس وموظفي (سي.آي.إيه) السريين.

    وألقت السلطات القبض عليه في مطار جون إف. كنيدي الدولي في نيويورك، وينظر القضية مكتب الادعاء الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، لكن "لي" مثل اليوم للمرة الأولى أمام قاضي تحقيقات اتحادي في بروكلين، وأمر باحتجازه دون كفالة.

    ورفض محامي دفاع اتحادي مثل "لي" في جلسة اليوم التعليق، فيما جاء في شهادة مكتوبة قدمها ضابط في (إف.بي.آي) أن "لي" (53 عاما) عمل في الجيش الأمريكي من 1982 حتى 1986 وعمل في (سي.آي.إيه) من 1994 حتى 2007.

    وكتب الضابط في شهادته أن "لي" وعائلته غادروا هونغ كونغ في أغسطس/آب 2012 ليسافروا إلى شمال فرجينيا. وخلال الرحلة أقاموا في فنادق عُثر فيها (إف.بي.آي)على الكتابين، وجرى العثور على الكتابين الصغيرين في حقائب لي.

    وتباينت سرية المعلومات المكتوبة بخط اليد داخل الكتابين، لكن الضابط قال إن صفحة واحدة على الأقل حوت معلومات شديدة السرية، "قد يلحق كشفها أضرارا شديدة للغاية بالأمن القومي للولايات المتحدة".

    كما أشار الضابط إلى أن لي أورد في الكتابين البرقيات السرية التي كتبها خلال عمله ضابطا بالجيش والتي تصف تعاملاته مع ضباط من (سي.آي.إيه)، وأجرى (إف.بي.آي) خمس مقابلات منفصلة مع لي في 2013 لم يكشف خلالها أن بحوزته الكتابين، وقالت وزارة العدل إنه التقى أيضا مع زملاء سابقين في (سي.آي.إيه) في ذلك التوقيت دون أن يعيد الكتابين إلى الحكومة.

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    الكلمات الدلالية:
    معلومات سرية, القبض, مكتب التحقيقات الفدرالي, وكالة الاستخبارات الأمريكية, ضابط مخابرات أمريكية, أمريكا
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