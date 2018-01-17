أمريكا وكازاخستان تؤكدان أهمية التعاون في مجال الطاقة

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ونظيره الكازخستاني نور سلطان نزارباييف، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، على أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي للطاقة بين البلدين.

© REUTERS/ Saudi Press Agency اتصال هاتفي بين الملك سلمان ورئيس كازاخستان

واشنطن — سبوتنيك . وقال البيت الأبيض في بيان:

أقر الزعيمان عقب الاجتماع أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي للطاقة الذي يحدد التعاون الثنائي فى مجال الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، وعدم الانتشار النووي، والتنمية النووية المدنية.

فضلا عن ذلك اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال التجارة في مختلف المجالات.

وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، قد وصل في زيارة رسمية للولايات المتحدة، أمس الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني.

وكان الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، قد بحث خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الوضع في سوق النفط العالمية.

جاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الكازاخي: "تبادل الزعيمان خلال نقاشهما الآراء حول الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".