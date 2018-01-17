كندا: الدول المشاركة بمؤتمر فانكوفر لا تهدد كوريا الشمالية

نحن كمجموعة دول ليست معادية لكوريا الشمالية أو لشعبها ولا نبحث عن تغيير أو سقوط النظام، نريد حل سلمي لهذه الأزمة وتحقيق ما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، إن استخدام القوة العسكرية لتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية ليست مطلوبة، لأن السفن التي تخالف نظام العقوبات كقاعدة عامة، يمكن احتجازها دون عمليات إجبارية.
وأوضح تيلرسون، إن الولايات المتحدة ترفض خطة "التجميد المزدوج" حول كوريا الشمالية، وحث تيلرسون روسيا والصين على التنفيذ الكامل لقوانين الأمم المتحدة في كوريا الشمالية، وقال إنه يجب على الجميع العمل معا لتحسين عمليات التدخل البحري ضد كوريا الشمالية.
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