كندا: الدول المشاركة بمؤتمر فانكوفر لا تهدد كوريا الشمالية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، أن الدول المشاركة في المؤتمر حول كوريا الشمالية في فانكوفر لا تهدد سكانها ولا تريد سقوط نظامها.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST كندا وأمريكا تعقدان اجتماعا يوم 16 يناير بشأن كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك . وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد فى فانكوفر حول كوريا الشمالية:

نحن كمجموعة دول ليست معادية لكوريا الشمالية أو لشعبها ولا نبحث عن تغيير أو سقوط النظام، نريد حل سلمي لهذه الأزمة وتحقيق ما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، إن استخدام القوة العسكرية لتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية ليست مطلوبة، لأن السفن التي تخالف نظام العقوبات كقاعدة عامة، يمكن احتجازها دون عمليات إجبارية.

وأوضح تيلرسون، إن الولايات المتحدة ترفض خطة "التجميد المزدوج" حول كوريا الشمالية، وحث تيلرسون روسيا والصين على التنفيذ الكامل لقوانين الأمم المتحدة في كوريا الشمالية، وقال إنه يجب على الجميع العمل معا لتحسين عمليات التدخل البحري ضد كوريا الشمالية.