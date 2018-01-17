طبيب البيت الأبيض يتحدث عن سر الصحة الجيدة لترامب

صرح جاكسون روني طبيب البيت الأبيض في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب يملك "جينات عظيمة" بالرغم من عدم ممارسته للرياضة و تناوله للوجبات السريعة.

© REUTERS/ Kevin Lamarque تفاصيل صحة ترامب... سر شكل شعره وعدد ساعات نومه

تصريحات روني جائت في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن الحالة الصحية و القدرات العقلية التي يمتاز بها ترامب.

وتابع روني قائلا:" انه مريض جيد، فهو يتبع الإرشادات الصحية، كما انه لايوجد لديه أي مشاكل عقلية أو مشاكل في الإدراك".

وأضاف قائلا:"بأن ترامب ليس لديه برنامج رياضي يومي، لكنه يعمل على ذلك، ومع ذلك يتمتع بصحة جيدة و لديه طاقة كبيرة وقدرة تحمل عالية".

و أوضح الطبيب بأن هذه الطاقة الموجودة لدى الرئيس الأمريكي، كانت تظهر بوضوح خلال رحلاته الخارجية الطويلة، في الوقت التي كان يشكو فيها الكثير من المرافقين بالتعب نتيجة لفرق التوقيت.

وفي سؤال حول صحة ترامب الجيدة في الوقت الذي يتناول الوجبات السريعة و المشروبات الغازية، أجاب روني:"لا أعرف لديه جينات عظيمة".

و أضاف روني بان ترامب لن يعيش لـ200 عام و لكن متوسط عمره لن يكون أقل من المتوسط العام لأعمار الرجال.