نتنياهو يعلن أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس خلال العام الحالي

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نتنياهو يعلن أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس خلال العام الحالي

يتبع…